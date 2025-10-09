Снежный циклон накрыл Новосибирск утром 9 октября

По данным Западно-Сибирского УГМС, осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в городе практически в течение всего дня.
В утренние часы столбики термометров будут показывать около ноля градусов, днём температура воздуха повысится до +3. Ветер будет дуть с востока, его скорость составит 5−10 м/с, возможны порывы до 12−15 м/с.
Специалисты предупреждают, что из-за переходов температуры через нулевую отметку на дорогах и тротуарах вероятна гололедица. Автомобилистам и пешеходам стоит проявить повышенную осторожность.
Ещё больше кадров заснеженного города — в фоторепортаже «МК в Новосибирске».