Ученые создают новое поколение малых спутников для мониторинга Севморпути

«Основной задачей наших спутников станет мониторинг расположения кораблей, анализ ледовой обстановки, контроль за трубопроводами и газопроводами. Аппараты также будут помогать в наблюдении за природными бедствиями и катаклизмами в условиях низкой облачности, когда оптические системы дистанционного зонирования оказываются неэффективными. Разработка, представленная в МАИ, существенно выигрывает в весе и габаритах по сравнению с аналогами. Это позволит сократить затраты на их производство и повысить экономическую эффективность от их эксплуатации. Создание группировки из шести наших спутников по стоимости будет сопоставимо с одним обычным, при этом гораздо эффективнее», — заявил проректор по научной работе Андрей Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.