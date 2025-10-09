Ричмонд
Ученые создают новое поколение малых спутников для мониторинга Севморпути

Спутники должны выполнять отслеживание расположения кораблей, анализ ледовой обстановки, контроль за трубопроводами и газопроводами, заявил проректор по научной работе Андрей Иванов.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ученые Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают новое поколение малых радиолокационных спутников для осуществления ледового, экологического и технического мониторинга стратегически важных объектов в условиях простой или постоянной облачности. Проект ориентирован, в первую очередь, для Северного морского пути, а также газотранспортную сеть Сибири, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Основной задачей наших спутников станет мониторинг расположения кораблей, анализ ледовой обстановки, контроль за трубопроводами и газопроводами. Аппараты также будут помогать в наблюдении за природными бедствиями и катаклизмами в условиях низкой облачности, когда оптические системы дистанционного зонирования оказываются неэффективными. Разработка, представленная в МАИ, существенно выигрывает в весе и габаритах по сравнению с аналогами. Это позволит сократить затраты на их производство и повысить экономическую эффективность от их эксплуатации. Создание группировки из шести наших спутников по стоимости будет сопоставимо с одним обычным, при этом гораздо эффективнее», — заявил проректор по научной работе Андрей Иванов, чьи слова приводятся в сообщении.

В рамках проекта инженерами Центра космических технологий МАИ разработан и собран полномасштабный макет платформы спутника дистанционного зондирования Земли с радиолокационной полезной нагрузкой «Звезда». Для него на Ижевском радиозаводе разработан высокоточный бортовой радиолокационный комплекс Х-диапазона. Он позволит отслеживать зоны просадки грунтов независимо от погодных условий и уровня освещенности.

В дальнейшем в МАИ будут доработаны различные функциональные системы космического аппарата: система энергоснабжения, обеспечения связи, управления аппаратом и термостатирования аппарата, двигательная установка и другие компоненты. Для этой работы будут привлечены различные научно-исследовательские подразделения университета. Планируется, что уже в 2027 году команда разработчиков выйдет на этап наземных испытаний, а на орбиту спутники будут запущены в 2028 году.

Аналогов данной разработки для гражданского сектора в России нет. Схожими по функциональности являются спутники «Кондор», однако они гораздо больше, тяжелее и энергозатратнее. Так, если «Кондор» весит около 500 кг, то «Звезда» — 150−200 кг.

Помимо этого, как отмечают разработчики, проект МАИ по разработке нового поколения малых радиолокационных спутников является частью программы по созданию бесшовной операционной среды для интеграции космических данных с беспилотными аппаратами. Это позволит проводить первичную оценку с космоса и при необходимости осуществлять высокоточный мониторинг с помощью беспилотников.

Универсальная платформа.

В перспективе разработчики планируют доработать спутник и сделать его универсальной платформой, способной выполнять широкий круг задач. На ней можно будет размещать различные типы полезной нагрузки, включая радарные датчики и оптические системы дистанционного зондирования, оборудование для спутниковой связи. Помимо утилитарных задач, платформа будет использоваться и для проведения космических экспериментов.

«МАИ планирует создать универсальный спутник-конструктор, который существенно упростит и удешевит доступ к различным космическим функциям, а также позволит проводить критически важные подготовительные исследования для амбициозных проектов, таких как Российская орбитальная станция. С помощью платформы можно будет изучить радиационную обстановку, возможности новых систем связи и вопросы взаимной ориентации космических аппаратов. Для этого предусматривается возможность установки научной аппаратуры на борту космического аппарата», — уточнил Иванов.

