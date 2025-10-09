Генштаб Сербии не согласен с поставками беспилотников в Косово

Как сообщило 8 октября Минобороны Сербии, начальник генштаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в срочном телефонном разговоре с командующим миротворцами в Косово генерал-майором Озканом Улуташем выразил протест против поставок турецких беспилотников.
«Начальник Генштаба отметил, что такие действия являются очень плохим сигналом и угрожают не только состоянию безопасности в Косово и Метохии, но и во всем регионе Западных Балкан», — передает Минобороны.
Мойсилович также заявил, что Сербия на основании международного права и резолюции ООН считает СдК единственной законной военной силой на территории Косово и Метохии.
Кроме этого, Генерал вновь потребовал от миротворцев строгого соблюдения мандата, гарантий безопасности и свободы перемещения для всех, особенно для сербской общины в южном крае.
Напомним, что ранее глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил поддержку РФ территориальной целостности и суверенитета Сербии.