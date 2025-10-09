Новосибирский реабилитационный центр для детей-инвалидов закроют на ремонт

Новосибирский «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов», который располагается на улице Немировича-Данченко, решили закрыть на ремонт. Поэтому всех детей, которые проходили там лечение, перераспределяют по социальным учреждениям города в соответствии с их заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтруда и социального развития.
Уточняется, что КЦСАИ сейчас находится на этапе перехода к новому формату работы. Это позволит центру соответствовать современным федеральным стандартам, а также сфокусироваться на предоставлении высокоспециализированных услуг для всех жителей региона.
Как отметил замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов, в регионе реабилитационные услуги предоставляют семь государственных учреждений и 41 отделение комплексных центров социального обслуживания населения.