Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский реабилитационный центр для детей-инвалидов закроют на ремонт

На время ремонтных работ всех детей перераспределяют по социальным учреждениям областной столицы.

Источник: Министерство труда и социального развития Новосибирской области

Новосибирский «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов», который располагается на улице Немировича-Данченко, решили закрыть на ремонт. Поэтому всех детей, которые проходили там лечение, перераспределяют по социальным учреждениям города в соответствии с их заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтруда и социального развития.

Уточняется, что КЦСАИ сейчас находится на этапе перехода к новому формату работы. Это позволит центру соответствовать современным федеральным стандартам, а также сфокусироваться на предоставлении высокоспециализированных услуг для всех жителей региона.

Как отметил замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов, в регионе реабилитационные услуги предоставляют семь государственных учреждений и 41 отделение комплексных центров социального обслуживания населения.