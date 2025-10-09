Новосибирский реабилитационный центр для детей-инвалидов закроют на ремонт

Новосибирский «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов», который располагается на улице Немировича-Данченко, решили закрыть на ремонт. Поэтому всех детей, которые проходили там лечение, перераспределяют по социальным учреждениям города в соответствии с их заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтруда и социального развития.