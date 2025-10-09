17 новых подпорных стен появилось во Владивостоке в этом году

В дальневосточной столице активно идет масштабный ремонт подпорных стен. На сегодняшний день по 17 адресам ремонт конструкций уже завершен, еще на одной работы в самом разгаре, а на двух других подходят к концу.
На данный момент строительные работы находятся в завершающей стадии на подпорных стенах в районе Луговой, 58−64 и Черняховского, 13. Здесь специалисты возвели стены длиной более 150 метров и приступили к благоустройству территории.
Новую конструкцию возводят и во дворе дома № 10а на улице Карла Либкнехта. Здесь рабочие укрепят конструкцию, облицуют ее новым покрытием, а также восстановят прилегающую к стене территорию.
Вскоре к реконструкции подпорной стены приступят и на улице Карбышева, 54 — в рамках программы «Дальневосточные дворы».
Как отмечают специалисты городской администрации, в списки ремонта попадают те подпорные стены, которые нуждаются в оперативном восстановлении, а также пострадали в результате дождей.
Так, в текущем строительном сезоне во Владивостоке удалось уже отремонтировать 17 подпорных стен в разных районах города. Работы проводились по таким адресам, как Аллилуева, 6, Кирова, 13, Сабанеева, 18, Калинина, 279а, Котельникова, 2, Адмирала Кузнецова, 56а, 66а и 52, Суханова, 8д, Шкипера Гека, 15/1, Партизанский проспект, 2−12 и 24, а также Океанский проспект, 30, Ватутина, 13 и 20, переулок Павленко и Суханова, 4б.
Стоит отметить, что в этом году в краевом центре интенсивно ведутся работы по художественному оформлению подпорных стен. Яркими красками наполняют городские поверхности как местные художники, так и приглашенные мастера из разных уголков России, Китая и Европы.