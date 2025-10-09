Конгрессвумен США: Диалог с Россией важен для мира и торгового союза

Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что диалог между США и Россией имеет важное значение для укрепления мира и развития двустороннего торгового союза. Об этом на своей странице в социальной сети X.
Она отметила, что многие американские политики, в том числе в Конгрессе, осознают, что вражда с РФ не отвечает интересам США.
Луна официально подтвердила, что в конце октября она встретится с Кириллом Дмитриевым, специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
— Я и мои коллеги с нетерпением ждем этой встречи, — подчеркнула конгрессвумен.
Ранее между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке состоялся напряженный разговор по украинскому конфликту. Встреча прошла 24 сентября и длилась 50 минут. Утром того же дня российский министр прилетел в Нью-Йорк. Правительственный самолет преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка по северному пути в облет всех государств за 11 часов 40 минут.