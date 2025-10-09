Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирских автомобилистов призвали отказаться от поездок на летних шинах

Дорожная обстановка осложнилась из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области снова идет снегопад, а на дорогах образовалась гололедица. Такая ситуация может спровоцировать опасные ситуации для автомобилистов. Поэтому в региональной Госавтоинспекции призвали водителей отказаться от управления машинами на летних шинах.

— Управление Госавтоинспекции Новосибирской области предупреждает водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах в связи с понижением температуры воздуха, которое может спровоцировать образование наледи на проезжей части, — добавили в пресс-службе ведомства.

Всех участников дорожного движения также призывают к повышенной внимательности. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, не делать резких маневров, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также соблюдать требования дорожных знаков. Пешеходам же рекомендуют иметь на одежде световозвращающие элементы в темное время суток, внимательно переходить проезжую часть, убедившись, что все водители вас видят и пропускают.