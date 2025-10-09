Новосибирских автомобилистов призвали отказаться от поездок на летних шинах

В Новосибирской области снова идет снегопад, а на дорогах образовалась гололедица. Такая ситуация может спровоцировать опасные ситуации для автомобилистов. Поэтому в региональной Госавтоинспекции призвали водителей отказаться от управления машинами на летних шинах.
— Управление Госавтоинспекции Новосибирской области предупреждает водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах в связи с понижением температуры воздуха, которое может спровоцировать образование наледи на проезжей части, — добавили в пресс-службе ведомства.
Всех участников дорожного движения также призывают к повышенной внимательности. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, не делать резких маневров, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также соблюдать требования дорожных знаков. Пешеходам же рекомендуют иметь на одежде световозвращающие элементы в темное время суток, внимательно переходить проезжую часть, убедившись, что все водители вас видят и пропускают.