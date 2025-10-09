Новосибирских автомобилистов призвали отказаться от поездок на летних шинах

Всех участников дорожного движения также призывают к повышенной внимательности. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, не делать резких маневров, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также соблюдать требования дорожных знаков. Пешеходам же рекомендуют иметь на одежде световозвращающие элементы в темное время суток, внимательно переходить проезжую часть, убедившись, что все водители вас видят и пропускают.