В Приморье продолжают искать девочку, которую мать забрала из школы

Во вторник поисковая организация «Примпоиск» сообщила, что с понедельника волонтеры и полиция ищут 7-летнюю девочку, которая утром 6 октября пропала, выйдя из школы в Артеме. СУ СКР информировало, что ребенка самовольно забрала мать. По данным следствия, в суде рассматривается уголовное дело о противоправных действиях, которые в семье в отношении ребёнка совершил ее отчим, по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Мать оказывала противодействие на стадии расследования, а ребенок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях, поэтому девочку определили в реабилитационный центр. Прокуратура и СУ СКР начали проверки.