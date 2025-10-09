В Госдуме предложили сократить срок возврата денег после отмены покупки

«Прошу вас рассмотреть возможность установления для всех кредитных организаций, осуществляющих эквайринг, предельный срок проведения операции по возврату денежных средств на банковскую карту потребителя при расторжении договоров розничной купли-продажи и возмездного оказания услуг — не более 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения банком-эквайером соответствующего распоряжения от торговой точки или исполнителя услуг», — сказано в документе.