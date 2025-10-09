В Иркутской области выросло количество отравлений алкоголем среди подростков

В Иркутской области за 2024 год зафиксирован рост алкогольных отравлений среди подростков — в 1,6 раза, при этом среди взрослых их число сократилось на 17 случаев. Такую статистику представили в управлении Роспотребнадзора Приангарья. Также за два года полицейские изъяли из продажи почти три тысячи литров спиртосодержащей продукции.