В Иркутской области выросло количество отравлений алкоголем среди подростков

В Иркутской области за 2024 год зафиксирован рост алкогольных отравлений среди подростков — в 1,6 раза, при этом среди взрослых их число сократилось на 17 случаев. Такую статистику представили в управлении Роспотребнадзора Приангарья. Также за два года полицейские изъяли из продажи почти три тысячи литров спиртосодержащей продукции.
— Мы будем ужесточать контроль за оборотом алкоголя, информировать население о последствиях употребления спиртного и создавать условия для формирования здорового образа жизни в городе, — пояснила председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяны Эдельман.
Также обсудили вопрос о корректировки ограничений на продажу алкоголя в определенных районах. Это усложняется тем, что такие меры возможны только при изменении законодательства.