Пенсионеров предупредили о новом виде мошенничества: вот что нельзя делать

Злоумышленники, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, под предлогом необходимости повторной сдачи анализов выманивают у пожилых людей их личные данные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД.
Затем мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, звонят жертве и обвиняют ее в поддержке экстремистских групп. Под предлогом обеспечения безопасности они требуют перевести деньги на «защищенный счет».
Например, инцидент с 89-летней пенсионеркой развивался по стандартной схеме: сначала женщине доставили сумки для упаковки денег, затем курьер забрал «посылку» с 80 тысячами рублей, что и составило сумму ущерба.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники нашли новый способ кражи финансовых данных россиян через учетные записи маркетплейсов. Так, злоумышленник звонит и уточняет способ получения посылки. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, ему под предлогом проверки предлагают сообщить код из смс.