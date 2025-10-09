Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеров предупредили о новом виде мошенничества: вот что нельзя делать

МВД предупредило пенсионеров о новом виде мошенничества со сдачей анализов.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, под предлогом необходимости повторной сдачи анализов выманивают у пожилых людей их личные данные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

Затем мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, звонят жертве и обвиняют ее в поддержке экстремистских групп. Под предлогом обеспечения безопасности они требуют перевести деньги на «защищенный счет».

Например, инцидент с 89-летней пенсионеркой развивался по стандартной схеме: сначала женщине доставили сумки для упаковки денег, затем курьер забрал «посылку» с 80 тысячами рублей, что и составило сумму ущерба.

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники нашли новый способ кражи финансовых данных россиян через учетные записи маркетплейсов. Так, злоумышленник звонит и уточняет способ получения посылки. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, ему под предлогом проверки предлагают сообщить код из смс.