Пенсионеров предупредили о новом виде мошенничества: вот что нельзя делать

Ранее KP.RU сообщал, что мошенники нашли новый способ кражи финансовых данных россиян через учетные записи маркетплейсов. Так, злоумышленник звонит и уточняет способ получения посылки. Если человек отвечает, что ничего не заказывал, ему под предлогом проверки предлагают сообщить код из смс.