«Великий день»: Трамп воодушевленно отреагировал на подвижки в ближневосточном урегулировании

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение «Хамас» подписали первую фазу сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
«Это означает, что все заложники будут освобождены очень скоро, а Израиль выведет свои войска до согласованной линии в качестве первых шагов к сильному, долговременному и вечному миру», — отметил американский лидер.
При этом Трамп назвал это «великим днем для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки». Он также поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые также работают над переговорами.
Ранее президент США рассказал, как продвигаются переговоры по установлению мира в секторе Газа. Он назвал ход беседы «очень хорошим»: пропалестинское движение ХАМАС соглашается с важными деталями мирного плана. При этом со стороны Израиля звучат положительные заявления в отношении реакции ХАМАС на предложение по прекращению огня.
Кроме того, Дональд Трамп дал арабским странам личные гарантии, что Израиль не развяжет очередную войну.
Уже 8 октября палестинское движение ХАМАС и Израиль обменялись перечнями заключенных и заложников, которых хотят освободить в рамках сделки о прекращении боевых действий в секторе Газа. Они это сделали с помощью посредников.
29 сентября Белый дом представил план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Сообщалось, что ХАМАС собирался попросить президента США лично гарантировать 60-дневную паузу в боевых действиях в секторе Газа.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа лучшим из имеющихся вариантов. План может сработать, если его поддержат палестинцы, считает главный российский дипломат. Главная цель — остановить кровопролитие, спасти жизни и восстановить разрушенный сектор Газа. Россия считает важным прекращение боевых действий.
На этом фоне в Турции заявили, что действия США на Ближнем Востоке — это проработка нового империалистического плана, по которому в регионе должна появиться некая свободная федерация из нескольких стран. Контролировать их буду страны — «старшие братья».