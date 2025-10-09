Океанолог перечислил регионы РФ, находящиеся под угрозой затопления

«В причерноморском районе под угрозой затопления могут оказаться Азов, южная часть Ростова-на-Дону, прибрежная часть Керчи — довольно узкая часть, а также станицы северной Кубани и часть Адлера. На северо-западе России поднимающаяся вода может распространиться на прибрежные районы Санкт-Петербурга, часть Кронштадта и почти на весь Сестрорецк», — отметил он в беседе РИА Новости. По его словам, в северных регионах отступление береговой линии представляет потенциальную угрозу для населенного пункта Варандей, а также, в меньшей степени, для городов Нарьян-Мар и Салехард. На Дальнем Востоке повышение уровня моря может привести к возникновению проблем в порту Находка.