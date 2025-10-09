Ричмонд
В МВД сообщили о схеме аферистов со сдачей анализов пенсионеров

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана, нацеленную на российских пенсионеров. Под видом сотрудников поликлиники они выманивают персональные данные, а затем, представляясь силовиками, вынуждают переводить деньги на «безопасные счета». Об этом сообщает МВД.

Мошенники вновь пытаются обмануть российских пенсионеров.

«Неизвестные обзванивают пенсионеров, представляются якобы сотрудниками поликлиники и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить “анкету” для пересдачи анализов», — передает РИА Новости. После получения этих сведений, жертвам начинают поступать звонки от лжесиловиков. Они обвиняют пенсионеров в финансировании запрещенных организаций и предлагают перевести средства на «безопасный счет» для «пресечения действий злоумышленников».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМошенники обманывают россиян, представляясь Роскомнадзором.

Ранее в России были замечены новые схемы мошенников, в которых используют новую многоэтапную схему обмана с подменой номеров, притворяясь сотрудниками службы доставки и Роскомнадзора. Кроме того, отмечается, что для правдоподобности жертву переводят на «сотрудников» Центрального банка России, Росфинмониторинга или правоохранительных органов.