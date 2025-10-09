В МВД сообщили о схеме аферистов со сдачей анализов пенсионеров

«Неизвестные обзванивают пенсионеров, представляются якобы сотрудниками поликлиники и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить “анкету” для пересдачи анализов», — передает РИА Новости. После получения этих сведений, жертвам начинают поступать звонки от лжесиловиков. Они обвиняют пенсионеров в финансировании запрещенных организаций и предлагают перевести средства на «безопасный счет» для «пресечения действий злоумышленников».