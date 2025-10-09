Ричмонд
В Красноярске состоится традиционный забег «Енисей-батюшка»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 октября на Центральной набережной пройдет один из самых любимых осенних спортивных праздников — легкоатлетический забег «Енисей-батюшка». Принять участие смогут как профессиональные спортсмены, так и любители бега.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Участникам предложат две дистанции — 5 км и полумарафон на 21,1 км. В 10:00 на старт выйдут бегуны короткой дистанции — 450 человек в возрасте от 12 лет. В 10:45 состоится торжественное открытие и награждение победителей пятерки. А уже в 11:00 начнется полумарафон, в котором ожидается около 350 участников. Бегунам предстоит преодолеть четыре круга вдоль набережной за три часа.

Перед каждым стартом пройдет традиционная разминка от профессиональных спортсменов, чтобы участники могли подготовиться к дистанции, сообщают в мэрии.

Предварительная выдача стартовых пакетов — 10 октября в магазине «Триатлета» (пр. Мира, 7г). В день забега с 9:00 до 10:45 участники смогут получить номера на месте старта — у «Капитанского клуба» на улице Дубровинского, 100.

Победителей и призеров наградят медалями, грамотами, сертификатами в спортивные магазины и памятными призами от партнеров мероприятия.

12+