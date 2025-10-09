В Красноярске состоится традиционный забег «Енисей-батюшка»

Участникам предложат две дистанции — 5 км и полумарафон на 21,1 км. В 10:00 на старт выйдут бегуны короткой дистанции — 450 человек в возрасте от 12 лет. В 10:45 состоится торжественное открытие и награждение победителей пятерки. А уже в 11:00 начнется полумарафон, в котором ожидается около 350 участников. Бегунам предстоит преодолеть четыре круга вдоль набережной за три часа.