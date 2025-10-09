Ричмонд
Трамп: Конфликт на Украине будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине в конечном итоге будет урегулирован.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он выразил уверенность, что «в конечном счете урегулирует ситуацию с Россией. Я думаю, что мы это урегулируем».

Трамп упомянул украинский конфликт, рассуждая о возможности получения Нобелевской премии мира. Он отметил, что администрация США уже урегулировала семь войн и близка к разрешению восьмого конфликта (в секторе Газа — прим. «ВМ»).

— Не думаю, что кто-либо в истории урегулировал так много (конфликтов — прим. «ВМ»). Но, возможно, они найдут причину не давать мне ее (премию — прим. «ВМ»), — добавил американский лидер.

Ранее Трамп неоднократно выражал надежду на получение Нобелевской премии мира, передает ТАСС.

Кроме того, 9 октября Трамп объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Трамп выразил уверенность, что эти шаги станут началом «прочного, надежного и вечного мира».

