Специалист рассказал, чем опасны перекусы после 21 часов вечера

Если организм становится менее чувствительным к инсулину, вероятность заболеть диабетом второго типа возрастает. При плохой работе желудка и кишечника, может появиться гастрит и изжога. Чтобы быть здоровым, важно есть не позднее, чем за 3−4 часа до сна. За три часа до сна стоит поужинать чем-то белковым. Это поможет избежать проблем со сном и обеспечит организму спокойный отдых.