Специалист рассказал, чем опасны перекусы после 21 часов вечера

Поздние трапезы нарушают естественные суточные ритмы и процессы восстановления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Привычка есть поздно вечером или ночью наносит организму серьезный вред, который проявляется в различных аспектах, помимо проблем со сном.

Поздние трапезы нарушают естественные суточные ритмы и процессы восстановления. Как сообщает NEWS.ru, это может вызвать проблемы с обменом веществ и привести к хроническим болезням.

— Проблемы с обменом веществ возникают, когда организм не может эффективно перерабатывать пищу во время сна. С этим связано и быстрое старение, — уточняют специалисты.

Если организм становится менее чувствительным к инсулину, вероятность заболеть диабетом второго типа возрастает. При плохой работе желудка и кишечника, может появиться гастрит и изжога. Чтобы быть здоровым, важно есть не позднее, чем за 3−4 часа до сна. За три часа до сна стоит поужинать чем-то белковым. Это поможет избежать проблем со сном и обеспечит организму спокойный отдых.