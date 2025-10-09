Украинец попросил не выдворять его из РФ из-за страха пыток в ВСУ

По информации, полученной из судебных документов, украинский гражданин, осужденный Чертановским судом города Москвы в 2019 году на восемь лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы, должен был быть депортирован на Украину после отбытия наказания. Однако, ввиду отсутствия эффективного взаимодействия между государствами, он по настоящее время пребывает в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области.