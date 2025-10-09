Россиян предупредили, когда могут отнять купленное на вторичке жилье

Приобретенную на вторичном рынке недвижимость могут изъять через суд, признав сделку недействительной. Об этом рассказал в беседе с агентством «Прайм» юрист Иван Смирнов.
Так, сделку могут отменить, если продавец был недееспособен, действовал под давлением со стороны или не имел прав на квартиру. Другими причинами являются нарушения при регистрации в Росреестре и ущемление интересов третьих лиц, в том числе детей.
Кроме этого, эксперт подчеркнул, что потенциальному покупателю следует проявить осторожность при частой смене владельцев объекта, заметно заниженной относительно рыночной цене и иных нестандартных условиях. При этом некоторые риски неустранимы, поэтому юрист настоятельно не рекомендует указывать в договоре заниженную стоимость.
При этом накануне в Госдуме РФ выступили с инициативой начать страховать ответственность риелторов при сделках с жильем.