Россиян предупредили, когда могут отнять купленное на вторичке жилье

Юрист Смирнов: Купленное на вторичном рынке жильё могут отнять по решению суда.

Источник: Комсомольская правда

Приобретенную на вторичном рынке недвижимость могут изъять через суд, признав сделку недействительной. Об этом рассказал в беседе с агентством «Прайм» юрист Иван Смирнов.

Так, сделку могут отменить, если продавец был недееспособен, действовал под давлением со стороны или не имел прав на квартиру. Другими причинами являются нарушения при регистрации в Росреестре и ущемление интересов третьих лиц, в том числе детей.

Кроме этого, эксперт подчеркнул, что потенциальному покупателю следует проявить осторожность при частой смене владельцев объекта, заметно заниженной относительно рыночной цене и иных нестандартных условиях. При этом некоторые риски неустранимы, поэтому юрист настоятельно не рекомендует указывать в договоре заниженную стоимость.

При этом накануне в Госдуме РФ выступили с инициативой начать страховать ответственность риелторов при сделках с жильем.