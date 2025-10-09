Ричмонд
Часть улицы перекроют в Астане

В Астане на несколько дней ограничат движение по улице Калдаякова, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: pixabay.com

Как сообщается в Telegram-канале акимата, в столице проводят работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице Калдаякова на участке от проспекта Тауелсиздик до моста Арыс.

В связи с этим с 8 по 10 октября будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях по одной из сторон.

«Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ», — добавили в акимате.