Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать орехов за один раз

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько орехов можно съедать за один прием без вреда для организма.
«В случае с орехами, так же как и с семечками, 25 грамм (ред. — примерно горсть) за один прием пищи в целом считается оптимальным. При этом особенно аккуратным нужно быть с бразильскими орехами, так как в них очень высокая концентрация селена, поэтому съесть их 4−5 штучек — это потолок», — сказал Поляков.
«Аккуратнее надо быть и с миндалем, переедание которого может вызвать серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта. То есть лучше ограничиваться 25 граммами», — добавил диетолог.
Ранее Поляков посоветовал отказаться от бутербродов, чтобы продлить жизнь.