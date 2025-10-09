Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать орехов за один раз

«В случае с орехами, так же как и с семечками, 25 грамм (ред. — примерно горсть) за один прием пищи в целом считается оптимальным. При этом особенно аккуратным нужно быть с бразильскими орехами, так как в них очень высокая концентрация селена, поэтому съесть их 4−5 штучек — это потолок», — сказал Поляков.