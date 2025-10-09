Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать орехов за один раз

Диетолог Поляков посоветовал особенно аккуратными быть с употреблением бразильских орехов.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько орехов можно съедать за один прием без вреда для организма.

«В случае с орехами, так же как и с семечками, 25 грамм (ред. — примерно горсть) за один прием пищи в целом считается оптимальным. При этом особенно аккуратным нужно быть с бразильскими орехами, так как в них очень высокая концентрация селена, поэтому съесть их 4−5 штучек — это потолок», — сказал Поляков.

«Аккуратнее надо быть и с миндалем, переедание которого может вызвать серьезное расстройство желудочно-кишечного тракта. То есть лучше ограничиваться 25 граммами», — добавил диетолог.

Ранее Поляков посоветовал отказаться от бутербродов, чтобы продлить жизнь.