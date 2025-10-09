В Братске продолжается строительство школы на 1275 мест: готовность объекта достигла 29%.

В 26-м микрорайоне Братска активно ведётся строительство школы на 1275 мест в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования». Как сообщили в министерстве строительства региона, на данный момент готовность здания составляет 29%. Общая стоимость проекта оценивается в 4,3 миллиарда рублей, из которых 681 миллион рублей поступит из федерального бюджета.
Изначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в конце 2024 года. Контракт на одновременное проектирование и строительство был заключён администрацией Братска в конце 2022 года, однако из-за резкого роста цен на строительные материалы положительное заключение Главгосэкспертизы было получено с задержкой на полгода. В связи с этим сроки завершения строительства перенесены на 2027 год.
В декабре 2023 года проектная документация получила положительное заключение. На сегодняшний день выполнены работы по выносу сетей канализации и водоснабжения, разработан котлован под все блоки здания, завершены гидроизоляция фундамента и утепление цокольного этажа, а также возведён основной каркас здания. Сейчас на площадке ведётся кирпичная кладка, бетонирование подпорной стенки и устройство наружных инженерных сетей.
Новая школа представляет собой трёхэтажное здание с техническим подпольем в отдельных блоках общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. В ней будут созданы современные условия для обучения, предусмотрены все необходимые помещения, а также установлено новое технологическое оборудование и лифты.
— Эта школа — первая за 30 лет, строящаяся в Братске. В её необходимости нет сомнений, ведь город динамично развивается. Объект находится на особом контроле губернатора Игоря Ивановича Кобзева и всей команды правительства региона. Мы должны достроить школу, несмотря на все сложности, возникшие ранее, — сказал министр строительства региона Алексей Емелюков.