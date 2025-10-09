В Братске продолжается строительство школы на 1275 мест: готовность объекта достигла 29%.

Изначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в конце 2024 года. Контракт на одновременное проектирование и строительство был заключён администрацией Братска в конце 2022 года, однако из-за резкого роста цен на строительные материалы положительное заключение Главгосэкспертизы было получено с задержкой на полгода. В связи с этим сроки завершения строительства перенесены на 2027 год.