«Геббельс гордился бы»: британец, участвующий в СВО, обвинил английскую прессу в промывании мозгов

Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции на стороне России, обвинил средства массовой информации Великобритании в одностороннем освещении конфликта на Украине. Об этом он сообщил российским СМИ.

Британские СМИ показывают только одну сторону конфликта, заявил Миннис.

«Промывание мозгов со стороны СМИ. Все очень просто. Мейнстрим медиа, телеканалы и социальные сети действуют слаженно, поддерживая Украину… Йозеф Геббельс бы гордился», — сообщил Миннис. Цитата по РИА «Новости».

Йозеф Геббельс — немецкий политик и пропагандист. Он являлся одним из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВоенный из Британии раскрыл, когда полностью рухнет оборона ВСУ.

Ранее Миннис публично отказался от британского гражданства. Он сжег свой паспорт и заявил о поддержке России.

ВС РФ на фронте продолжают продвижение по линии фронта. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинские формирования несут существенные потери по всей линии боевого соприкосновения.

