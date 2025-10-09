Британские СМИ показывают только одну сторону конфликта, заявил Миннис.
Британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в специальной военной операции на стороне России, обвинил средства массовой информации Великобритании в одностороннем освещении конфликта на Украине. Об этом он сообщил российским СМИ.
«Промывание мозгов со стороны СМИ. Все очень просто. Мейнстрим медиа, телеканалы и социальные сети действуют слаженно, поддерживая Украину… Йозеф Геббельс бы гордился», — сообщил Миннис. Цитата по РИА «Новости».
Йозеф Геббельс — немецкий политик и пропагандист. Он являлся одним из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера.
Ранее Миннис публично отказался от британского гражданства. Он сжег свой паспорт и заявил о поддержке России.
ВС РФ на фронте продолжают продвижение по линии фронта. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинские формирования несут существенные потери по всей линии боевого соприкосновения.