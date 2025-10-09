Ричмонд
В Братске появится парк Металлургов с пешеходным маршрутом

Пешеходный маршрут соединит будущий парк с развлекательным центром.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске появится парк Металлургов с пешеходным маршрутом. Как сообщается на портале Ростендера, до 21 октября будут искать подрядичка, который разработает дизайн-проект.

— Общественную территорию комплексно обновят, чтобы сделать ее более удобной и красивой. Планируется преобразить как природный ландшафт, так и существующую инфраструктуру, — уточняется в документах.

Заявленный пешеходный маршрут соединит будущий парк с развлекательным центром. Намечено строительство новой зоны, где жители смогут ездить на велосипедах, самокатах и роликах, а также прогуливаться пешком.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске строительство школы на 1275 мест идет с опозданием. Окончание работы перенесли на 2027 год.