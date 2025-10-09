Ричмонд
Семью Усольцевых продолжают искать на пределе возможностей

В воздух поднимают беспилотники.

Источник: Соцсети

Волонтёры «Лиза Алерт» по Красноярскому краю сообщили, что семью Усольцевых продолжают искать на пределе возможностей. Поисковики каждый день меняют маршруты и не жалеют сил, хотя уже устали и заканчиваются ресурсы.

Погода не позволяет летать авиации, но беспилотники поднимают в воздух. Так, из Москвы доставили три дрона с запасом аккумуляторов — они уже обследуют территорию.

На земле работают пешие группы, проходимая техника, кинологи ГУФСИН, полиция, Следственный комитет, курсанты ВИИ СФУ, спелеологи и альпинисты. Красноярское отделение Красного Креста обеспечивает тыл. Также помогают добровольцы ПСГ «Сибирь», «Азимут» и КРОО СПР «Поиск пропавших детей им. О. Василишиной».

Корреспондент krsk.aif.ru побывал в поселке Тартат, где жила бесследно пропавшая 28 сентября в Красноярском крае семья Усольцевых, и рассказал, как она жила.