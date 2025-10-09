Крупнейшие банки РФ начнут обмениваться данными о счетах граждан через API

Открытые API — это программные интерфейсы, которые дают возможность разным приложениям обмениваться данными через интернет по защищенным каналам. Такая технология позволяет банкам безопасно делиться информацией о счетах клиентов и постепенно интегрировать новые сервисы. В дальнейшем, как ожидается, пользователи смогут по своему желанию открывать доступ к финансовым данным не только между банками, но и смежным организациям, например, микрофинансовым компаниям и телекоммуникационным операторам. Сейчас проект реализуется в тестовом режиме, а его масштабирование и внедрение новых функций станет ключевой задачей для участников до конца 2025 года.