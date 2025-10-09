Ричмонд
Ограничения на продажу бензина частично сняты в Хабаровском крае

Объём отпуска на АЗС в Ванинском и Совгаванском районах составляет 50 литров на руки.

Источник: Reuters

Ситуация с дефицитом автомобильного горючего в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края стабилизируется — очередей на заправках уже нет. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проблемную тему накануне обсудили в ходе оперативного штаба под руководством зампреда правительства региона по инфраструктуре Ирины Горбачёвой.

В настоящее время на АЗС в Ванинском и Совгаванском районах сохраняются ограничения на отпуск бензина населению до 50 литров в одни руки — это касается марок АИ-92 и АИ-95. Делается это, чтобы избежать ажиотажного спроса. При этом накануне местным жителям вновь разрешили заправлять горючее в канистры при покупке.

— Мы понимаем, что для жителей сохраняется некоторое неудобство, и делаем всё, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному режиму. Дизельное топливо отпускается без ограничений, — написала Ирина Горбачёва в своём официальном телеграм-канале.

Правительство региона продолжает взаимодействие с железной дорогой, контролирует и ускоряет процесс отгрузки автомобильного топлива. Что касается нефтезаводов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, там объёмы производства топлива не снижались, и сейчас механизм распределения горючего прорабатывается с федеральным Минэнерго.