Ограничения на продажу бензина частично сняты в Хабаровском крае

В настоящее время на АЗС в Ванинском и Совгаванском районах сохраняются ограничения на отпуск бензина населению до 50 литров в одни руки — это касается марок АИ-92 и АИ-95. Делается это, чтобы избежать ажиотажного спроса. При этом накануне местным жителям вновь разрешили заправлять горючее в канистры при покупке.