Психолог Хорс объяснил, как строить планы на новый год и не выгореть

«Люди во время новогодних каникул часто перегружают себя эмоционально. Они думают, что во время длинного отдыха смогут все успеть сделать, доделать и вообще начнут новую жизнь — и спортом начнут заниматься, и прокрастинировать перестанут, и вообще за 12 выходных дней успеют совершить подвиг. В итоге они видят разрыв между планами и реальностью и начинают сами себя за это клевать недовольством, начинают давать обещания, что еще несколько дней подеградируют и тогда уж точно начнут заниматься собой. Люди ставят планы, а если не выполняют их, начинают думать, что они плохие. А на самом деле, не они плохие, а сами планы нереалистичные. В итоге эти мысли так выматывают, что человек после 12 дней отдыха приходит на работу разбитым и выгоревшим», — отметил эксперт.