Психолог Хорс объяснил, как строить планы на новый год и не выгореть

Слишком грандиозные планы на новый год могут привести к выгоранию еще до окончания новогодних каникул, сообщил в беседе с aif.ru практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
Напомним, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что выходные по случаю празднования Нового 2026 года будут длиться 12 дней и станут самыми продолжительными за многие годы.
В 2026 году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти выходные были перенесены на 9 января и 31 декабря.
Хорс отметил, что во время длинных каникул не стоит нарушать режим дня, переедать и увлекаться алкоголем, поскольку для тела все эти действия не являются отдыхом.
«Люди во время новогодних каникул часто перегружают себя эмоционально. Они думают, что во время длинного отдыха смогут все успеть сделать, доделать и вообще начнут новую жизнь — и спортом начнут заниматься, и прокрастинировать перестанут, и вообще за 12 выходных дней успеют совершить подвиг. В итоге они видят разрыв между планами и реальностью и начинают сами себя за это клевать недовольством, начинают давать обещания, что еще несколько дней подеградируют и тогда уж точно начнут заниматься собой. Люди ставят планы, а если не выполняют их, начинают думать, что они плохие. А на самом деле, не они плохие, а сами планы нереалистичные. В итоге эти мысли так выматывают, что человек после 12 дней отдыха приходит на работу разбитым и выгоревшим», — отметил эксперт.
