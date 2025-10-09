Хейсканен сообщил об эксгумации 13 тел убитых ВСУ жителей в Северодонецке

В Северодонецке эксгумированы тела 13 мирных жителей, погибших в 2022 году, их передадут в морг для проведения судмедэкспертизы и установления личности. О работе межведомственной группы по розыску и идентификации жертв украинской агрессии aif.ru рассказал военный корреспондент Кости Хейсканен, принимавший участие в мероприятии.
«В среду, 8 октября, мы извлекли останки 13 погибших. Для меня участие в группе, расследующей преступления украинского режима против мирного населения Донбасса, было очень важно. Я своими глазами увидел, какое горе принесла украинская власть», — сказал Хейсканен.
Журналист отметил, что украинские боевики не давали мирным жителям хоронить погибших людей.
«Украинские военные убивали мирное население. На этом массовом захоронении, где мы побывали, захоронено 500 человек, есть безымянные таблички. Эксгумированные тела отправят на судмедэкспертизу, потом их предадут земле, как полагается. От того, что Украина творила в Луганщине, в Донбассе, слезы наворачиваются», — добавил Хейсканен.
Руководитель Межведомственной рабочей группы ЛНР Даниил Стяжкин в беседе с военкором сообщил, что силами группы проводится извлечение тел погибших из массового захоронения и доставка их в морг для осмотра судмедэкспертами и следователями СК России.
«На этом этапе каждому телу присваивается свой индивидуальный порядковый номер. Отбирается образец для геномной идентификации, потому что ввиду значительного периода времени, который прошел с момента гибели на сегодняшний день, идентификация посредством ДНК-экспертизы — это единственный способ установить личность погибшего. Ну и в последующем каждое тело захоранивается в отдельной могиле, в соответствии со всеми православными традициями: в отдельном гробу под своим крестом и табличкой», — пояснил Стяжкин.