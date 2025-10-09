Хейсканен сообщил об эксгумации 13 тел убитых ВСУ жителей в Северодонецке

«На этом этапе каждому телу присваивается свой индивидуальный порядковый номер. Отбирается образец для геномной идентификации, потому что ввиду значительного периода времени, который прошел с момента гибели на сегодняшний день, идентификация посредством ДНК-экспертизы — это единственный способ установить личность погибшего. Ну и в последующем каждое тело захоранивается в отдельной могиле, в соответствии со всеми православными традициями: в отдельном гробу под своим крестом и табличкой», — пояснил Стяжкин.