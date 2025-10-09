В Иркутском зоосаде поселился австралийский кенгуру

В Иркутском зоосаде пополнение — трехлетний самец кенгуру Беннета из Австралии. Теперь необычного зверя смогут увидеть все желающие. Сумчатый уже успел продемонстрировать свой темпераментный характер, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Иркутского зоосада.
«Приехав к нам, он сразу показал свой дерзкий и напористый характер, дал понять, что не потерпит пренебрежительного отношения. Нам везёт на темпераментных парней», — пишет Иркутский зоосад.
Сотрудники зоосада отмечают, что новый питомец совершенно свободен и ждёт своего опекуна, который сможет проявить заботу и внимание, а также получит уникальную возможность дать кенгуру имя.
Напомним, 1 декабря 2024 года в Иркутском зоосаде, расположенном на улице Кольцова, 93, родились козлята. Это событие привлекло внимание сотрудников зоосада своей необычностью, так как оно произошло в начале зимы.