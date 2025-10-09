Гуляем в удовольствие: Тренер объяснил, как рассчитать свою норму шагов для здоровья

Эксперт отметил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует от 150 до 300 минут умеренной физической активности в неделю, и ходьба как раз относится к этой категории.
«Однако норма для каждого человека индивидуальна. Всё зависит от антропометрических данных — роста, длины ног, подвижности тазобедренных суставов и длины шага», — объяснил Гончаров.
Он уточнил, что разные люди могут сделать от 1200 до 1600 шагов на одном километре, в зависимости от длины шага и скорости.
«При спокойном темпе за десять минут можно пройти примерно километр со скоростью 6 км/ч. Если немного увеличить темп, вы не только ускорите результат, но и повысите интенсивность занятий», — рассказал специалист.
По его словам, если ориентироваться на верхнюю границу рекомендаций ВОЗ — 300 минут в неделю, — в день стоит ходить примерно по 42 минуты быстрым шагом.
«При скорости 7 км/ч это около пяти километров, что соответствует примерно шести тысячам шагов. Но для кого-то такая скорость уже ближе к лёгкому бегу, поэтому темп нужно выбирать по самочувствию», — подчеркнул собеседник Life.ru.
Тренер добавил, что начинать можно с мягких нагрузок, если образ жизни малоподвижный.
«Для компенсации сидячей работы достаточно 3000−4000 шагов в день. Это уже улучшит здоровье и снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Постепенно можно дойти до 8000−10000 шагов, но главное, чтобы прогулки приносили удовольствие», — заключил эксперт.
