Наглая крыса устроила дегустацию в школе Владивостока

В Муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока рассказали, что, по информации руководителя школы № 14, в августе в учреждении уже проводилась плановая дератизация в рамках заключённого контракта. Также выяснилось, что на прошлой неделе была выполнена внеплановая обработка. Из-за появления грызуна в мусорном ведре были проведены дополнительные процедуры. Кроме того, в ближайшее время планируется организовать дератизацию в районе контейнерных площадок, расположенных поблизости от здания по адресу улица Ивановская, 28, чтобы минимизировать риск повторного появления грызунов.