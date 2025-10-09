Наглая крыса устроила дегустацию в школе Владивостока

Ученики школы № 14 во Владивостоке заметили крысу, устроившую дегустацию прямо в мусорном ведре. Видео с моментом «перекуса» грызуна появилось в ТГ-канале (18+) Svodka25, сообщает ИА PrimaMedia.
На кадрах записи видно, как непрошеный гость спокойно трапезничает в мусорном ведре. Когда крыса заметила, что за ней наблюдают, то, не теряя самообладания, ловко замоталась в мусорный пакет и продолжила свои дела, будто ничего не произошло.
В Муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока рассказали, что, по информации руководителя школы № 14, в августе в учреждении уже проводилась плановая дератизация в рамках заключённого контракта. Также выяснилось, что на прошлой неделе была выполнена внеплановая обработка. Из-за появления грызуна в мусорном ведре были проведены дополнительные процедуры. Кроме того, в ближайшее время планируется организовать дератизацию в районе контейнерных площадок, расположенных поблизости от здания по адресу улица Ивановская, 28, чтобы минимизировать риск повторного появления грызунов.
Напомним, сообщения о нашествии крыс в городе появляются в Сети не впервые. После эффектного появления грызуна в унитазе в многоквартирном доме на Надибаидзе, 32 в редакцию ИА PrimaMedia стали поступать обращения жильцов того же дома. По их словам, хвостатые умело передвигаются по канализационным трубам и уже несколько месяцев атакуют горожан.