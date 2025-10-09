«Зарплата от 65 тысяч и премии»: красноярцев зовут на работу в ДПС

Также предусмотрены социальные гарантии: отпуск от 40 до 60 суток; ежегодный оплачиваемый проезд до места проведения отпуска; бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных лечебных учреждениях; 100% оплата больничного; денежная компенсация за поднаём жилого помещения от 13 000 рублей в месяц; возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения собственного жилья; внеочередное устройство детей в садики; льготные путевки в санатории МВД РФ и летний лагерь для детей сотрудников.