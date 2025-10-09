«Зарплата от 65 тысяч и премии»: красноярцев зовут на работу в ДПС

Об имеющихся вакансиях сообщили сегодня.
Требования к кандидатам следующие: гражданство РФ; водительское удостоверение категории «В»; военный билет для военнообязанных; образование — среднее специальное или высшее; отсутствие судимости; возраст — до 50 лет.
Условия работы: график сменный 2/2; заработная плата — от 65 000 рублей + премии.
Также предусмотрены социальные гарантии: отпуск от 40 до 60 суток; ежегодный оплачиваемый проезд до места проведения отпуска; бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных лечебных учреждениях; 100% оплата больничного; денежная компенсация за поднаём жилого помещения от 13 000 рублей в месяц; возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения собственного жилья; внеочередное устройство детей в садики; льготные путевки в санатории МВД РФ и летний лагерь для детей сотрудников.
Соискателям на должность инспекторов дорожно-патрульной службы нужно обращаться в отделение полка ДПС по адресу: город Красноярск, улица 2-я Брянская, 59; телефоны специалиста по работе с кадрами — 8−902−912−35−90, 280−37−72, 226−83−83.