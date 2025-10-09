В Красноярском крае нашли «плавающие» цены на бензин на АЗС

В Роспотребнадзор поступила жалоба от водителя на АЗС «Газпромнефть» в Березовке. При въезде на станцию световое табло показывало цену АИ‑95 — 61,05 рублей за литр, но при расчете на кассе стоимость составила уже 61,85 рублей. Персонал заправки пересчитать стоимость отказался.
Выездная проверка подтвердила жалобу: световое табло не отображало полную цену из-за отсутствия некоторых символов, а в помещении АЗС обнаружен прейскурант с «плавающими» ценами — диапазоном, в пределах которого топливо может продаваться. Установить точную стоимость бензина для потребителя было невозможно.
По закону, продавец обязан предоставлять достоверную информацию о товарах, включая цену и условия приобретения. Нарушение этих требований создает риск для потребителей и ограничивает их возможность сделать правильный выбор, сообщает Роспотребнадзор.
В отношении ООО «Газпромнефть-Центр» вынесено предостережение о недопустимости подобных нарушений.