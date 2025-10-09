В Красноярском крае нашли «плавающие» цены на бензин на АЗС

В Роспотребнадзор поступила жалоба от водителя на АЗС «Газпромнефть» в Березовке. При въезде на станцию световое табло показывало цену АИ‑95 — 61,05 рублей за литр, но при расчете на кассе стоимость составила уже 61,85 рублей. Персонал заправки пересчитать стоимость отказался.