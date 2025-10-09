Красноярцам серебряного возраста помогут открыть бизнес

Программа пройдет до 17 октября на площадке регионального центра «Мой бизнес» при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства края. Основы предпринимательской деятельности будут осваивать 25 отобранных кандидатов. Лучший проект получит грант на 150 тысяч рублей и возможность принять участие в федеральном этапе конкурса с призовым фондом до полумиллиона рублей. Программа реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».