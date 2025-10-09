Красноярцам серебряного возраста помогут открыть бизнес

Красноярский край вошел в 20 пилотных регионов, где начала действовать программа. Ее цель — поддержать предпринимательскую инициативу среди лиц старшего поколения с помощью образовательных мероприятий, очных занятий, мастер-классов и гранта на создание бизнеса.
Участниками проекта могут стать люди в возрасте от 60 лет и воплотить свои бизнес-идеи.
Программа пройдет до 17 октября на площадке регионального центра «Мой бизнес» при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства края. Основы предпринимательской деятельности будут осваивать 25 отобранных кандидатов. Лучший проект получит грант на 150 тысяч рублей и возможность принять участие в федеральном этапе конкурса с призовым фондом до полумиллиона рублей. Программа реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Получить консультацию можно по телефону 8−800−234−01−24.