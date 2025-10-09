Суд взыскал с Ксении Собчак долги за коммунальные услуги

Суд взыскал с Собчак долги.
Суд в Москве взыскал задолженность по коммунальным услугам с журналистки Ксении Собчак. Решения приняты по трем заявлениям Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Об этом указано в материалах судебных органов.
«Исковые заявления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворены», — сказано в материалах. Цитата по РИА «Новости». Сумма взысканных средств не уточняется.
Ранее на портале мировых судей Москвы появилась информация о трех исках к Собчак от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы о взыскании платы за жилье и коммунальные услуги. Журналистка заявила, что не получала уведомлений о судебных разбирательствах.
Иски были поданы по стандартной процедуре взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. При появлении задолженности начисляются пени, после чего должнику направляется претензия. В случае неуплаты организация имеет право обратиться в суд, зачастую в порядке упрощенного производства через судебный приказ. Сообщалось, что Собчак грозит принудительное взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги, включая возможный запрет на выезд за границу и арест имущества.