Суд взыскал с Ксении Собчак долги за коммунальные услуги

Иски были поданы по стандартной процедуре взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. При появлении задолженности начисляются пени, после чего должнику направляется претензия. В случае неуплаты организация имеет право обратиться в суд, зачастую в порядке упрощенного производства через судебный приказ. Сообщалось, что Собчак грозит принудительное взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги, включая возможный запрет на выезд за границу и арест имущества.