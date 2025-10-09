В Приморском крае продолжается массовая вакцинация от гриппа

Врачи напоминают, что вакцинация — это самый эффективный способ защититься от гриппа. Главная цель — успеть создать надежный иммунитет до того, как начнется сезонный рост заболеваемости. Прививка не только предотвращает саму болезнь, но и надежно защищает от опасных осложнений, которые часто сопровождают грипп. Таким образом, человек заботится не только о своем здоровье, но и о благополучии своих близких, снижая риск их заражения.