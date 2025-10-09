В Приморском крае продолжается массовая вакцинация от гриппа

В Приморском крае идет уже шестая неделя прививочной кампании против гриппа. За это время защиту от вируса себе поставили уже более 406 тысяч жителей региона. Точное число привившихся на сегодняшний день составляет 406 506 человек. Среди них 278 757 взрослых и 127 749 детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Врачи напоминают, что вакцинация — это самый эффективный способ защититься от гриппа. Главная цель — успеть создать надежный иммунитет до того, как начнется сезонный рост заболеваемости. Прививка не только предотвращает саму болезнь, но и надежно защищает от опасных осложнений, которые часто сопровождают грипп. Таким образом, человек заботится не только о своем здоровье, но и о благополучии своих близких, снижая риск их заражения.
Специалисты напоминают, что после прививки нужно оставаться у кабинета врача еще полчаса — на случай, если появится реакция на вакцину.