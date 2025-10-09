Ричмонд
Специалист рассказала, в чем сила психологического ретрита

Психолог Верчинова: ретрит приводит к глубокой перезагрузке нервной системы.

Источник: Комсомольская правда

Современному человеку все труднее находить спокойствие в условиях постоянного напряжения и информационного шума. Один из способов справиться с усталостью и тревогой — психологический ретрит. Клинический психолог Лариса Верчинова в беседе с KP.RU рассказала, чем полезна такая практика.

— Я рассматриваю ретрит не просто как дань моде, отпуск или поездку, а как инструмент психологической гигиены и трансформации. В нашем мире, перегруженном шумом, информацией и бесконечными «надо», психика испытывает колоссальный стресс, — отметила Верчинова.

Эксперт подчеркивает, что смысл ретрита — намеренный уход от привычной среды. Это помогает отключить «автопилот» и выйти из привычных ролей. Медитации, прогулки, ведение дневника, отказ от гаджетов создают пространство для отдыха.

— Главная польза — глубокая перезагрузка нервной системы. Это позволяет снизить уровень стресса, тревожности и предотвратить эмоциональное выгорание. Ретрит помогает очистить ум от навязчивых мыслей, обрести ясность, переосмыслить текущие жизненные цели, — подчеркнула психолог.

По ее словам, участие в ретрите в группе усиливает результат. Человек получает поддержку и понимает, что его переживания разделяют и другие, а значит — он не одинок.