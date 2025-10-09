В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов

По данным ведомства, злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь работниками медицинского учреждения, и просят уточнить личные данные для заполнения некой анкеты.
После этого жертве начинают звонить лже-сотрудники силовых структур, обвиняя её в причастности к финансированию запрещённых организаций. Чтобы якобы «защитить средства», пенсионеру предлагают перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».
Как отмечается, по этой схеме преступники уже обманули 89-летнюю женщину. К ней домой пришла соучастница мошенников, передала сумки для хранения денег, а вскоре появился мужчина, который забрал «посылку». В результате пенсионерка лишилась 80 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россиянам начали звонить мошенники в соцсети «ВКонтакте» под видом менеджеров службы доставки.