В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов

Как отмечается, по этой схеме преступники уже обманули 89-летнюю женщину. К ней домой пришла соучастница мошенников, передала сумки для хранения денег, а вскоре появился мужчина, который забрал «посылку». В результате пенсионерка лишилась 80 тысяч рублей.