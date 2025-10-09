Ричмонд
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов

Телефонные мошенники выдают себя за сотрудников поликлиник и обманывают пенсионеров, выманивая у них персональные данные под предлогом пересдачи анализов. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: Аргументы и факты

По данным ведомства, злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь работниками медицинского учреждения, и просят уточнить личные данные для заполнения некой анкеты.

После этого жертве начинают звонить лже-сотрудники силовых структур, обвиняя её в причастности к финансированию запрещённых организаций. Чтобы якобы «защитить средства», пенсионеру предлагают перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».

Как отмечается, по этой схеме преступники уже обманули 89-летнюю женщину. К ней домой пришла соучастница мошенников, передала сумки для хранения денег, а вскоре появился мужчина, который забрал «посылку». В результате пенсионерка лишилась 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам начали звонить мошенники в соцсети «ВКонтакте» под видом менеджеров службы доставки.