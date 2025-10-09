Администрация Советской Гавани заплатит ребенку за укус бездомной собаки

Суд в Советской Гавани частично удовлетворил иск прокуратуры к местной администрации после нападения бездомной собаки на ребенка. Инцидент произошел на детской площадке, где мальчик получил травму. После он прошел курс лечения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Прокурор требовал взыскать с администрации 80 тысяч рублей за моральный вред и около 1370 рублей на компенсацию лечения. Суд установил, что районные власти бездействовали, не обеспечив отлов безнадзорных животных и безопасность людей.
В итоге суд постановил взыскать с администрации 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и полную сумму расходов на лечение — 1369 рублей 80 копеек. Решение пока не вступило в законную силу.
