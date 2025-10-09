«Преследования, пытки, смерть»: Украинец рассказал о рисках после выдворения из РФ

Украинец, которому грозит выдворение, просил не депортировать его, опасаясь пыток и гибели в рядах ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Возвращение на Родину означает участие в военных действиях на стороне ВСУ, преследования, пытки, смерть», — сказал украинец.
Уточняется, что гражданин Украины, приговоренный в 2019 году к 8 годам колонии за вымогательство и незаконное лишение свободы, после освобождения продолжает находиться в Центре временного содержания иностранцев в Ивановской области. Причиной является невозможность депортации из-за отсутствия взаимодействия между странами, о чём свидетельствуют судебные материалы.
При этом, по данным агентства, из-за угрозы депортации мужчина попросил временное убежище, но получил отказ. На заседании о продлении его пребывания в миграционном центре он заявил о страхе перед выдворением.
Ранее в Польше началась массовая депортация украинцев за преступления.