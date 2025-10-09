«Преследования, пытки, смерть»: Украинец рассказал о рисках после выдворения из РФ

Уточняется, что гражданин Украины, приговоренный в 2019 году к 8 годам колонии за вымогательство и незаконное лишение свободы, после освобождения продолжает находиться в Центре временного содержания иностранцев в Ивановской области. Причиной является невозможность депортации из-за отсутствия взаимодействия между странами, о чём свидетельствуют судебные материалы.