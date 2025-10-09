WP: Пентагон проверил сотни сотрудников на предмет критики слов Чарли Кирка

Пентагон провёл проверку почти 300 своих сотрудников на предмет критики с их стороны высказываний консервативного активиста Чарли Кирка, убитого в США, сообщила американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документы ведомства.
Министерство изучило сообщения в Сети, оставленные военнослужащими, гражданскими сотрудниками и подрядчиками. По результатам проверки Пентагон принял меры дисциплинарного характера в отношении 30 человек.
Ещё двоих сотрудников уволили. Кроме того, трое военнослужащих могут лишиться контракта с ведомством. Журналисты отмечают, что убитый активист был другом главы Пентагона Пита Хегсета.
Напомним, 10 сентября Чарли Кирк был ранен в результате стрельбы во время его выступления на территории университета в штате Юта. Активист был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Позже правоохранительные органы задержали подозреваемого в его убийстве.