Выяснилось, что украинец попросил не высылать его из России из-за страха пыток

Согласно данным из судебных документов, мужчина был осуждён Чертановским районным судом Москвы в 2019 году к восьми годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы. После отбытия наказания он подлежал депортации на Украину, однако из-за отсутствия налаженного взаимодействия между государственными структурами двух стран до сих пор находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области.