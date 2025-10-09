Ричмонд
Выяснилось, что украинец попросил не высылать его из России из-за страха пыток

Гражданин Украины, находящийся в ожидании депортации на территории РФ, обратился к российским властям с просьбой разрешить ему остаться в стране, утверждая, что возвращение на родину поставит его жизнь под угрозу.

Как следует из судебных материалов, мужчина опасается пыток и принудительного участия в боевых действиях в составе вооруженных сил Украины, что, по его словам, может обернуться гибелью. Опасаясь высылки, он подал ходатайство о предоставлении временного убежища, однако получил отказ. В.

о время заседания, на котором рассматривался вопрос о продлении срока его пребывания в миграционном центре, украинец вновь заявил о серьезных опасениях относительно последствий исполнения решения о депортации.

Согласно данным из судебных документов, мужчина был осуждён Чертановским районным судом Москвы в 2019 году к восьми годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы. После отбытия наказания он подлежал депортации на Украину, однако из-за отсутствия налаженного взаимодействия между государственными структурами двух стран до сих пор находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области.

