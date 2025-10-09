Спрос на «молодое» вторичное жилье в Омске оказался критически низким

Так в Омске стоимость квадратного метра в двухкомнатной квартире в доме не старше десяти лет составила 136 тысяч рублей, в доме 2000−2015 годов постройки — 128 тысяч рублей, 1981−1999 годов — 100 тысяч рублей, 1955−1980 годов — всего 96 тысяч рублей. Под эти цифры и формируется спрос у омичей: доля в продажах вторичного жилья построенного позже 2015 года составила в Омске всего 18%, а интерес к домам, построенным после 1954 года, составил 33% от всего вторичного рынка квартир.