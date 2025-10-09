Ричмонд
В Иркутске готовят к испытаниям второй импортозамещеннный МС-21

По словам главы Минпромторга, самолет проходит проверки.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске завершаются подготовительные работы к летным испытаниям второго полностью импортозамещенного лайнера МС-21. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, самолёт уже проходит проверки и вскоре будет включен в программу испытаний, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Коммерсантъ (18+).

По словам министра, до конца 2025 года планируется завершить обновление комплексной программы развития авиаотрасли. При этом отмечается, что первый полет отечественного борта МС-21 № 0013 станет важным этапом сертификационных испытаний в рамках программы.

Напомним, Минский завод гражданской авиации № 407 и ульяновский авиационный зав.од «Авиастар» подписали соглашение о сотрудничестве на полях промышленного форума «ИННОПРОМ. Беларусь» (16+). Документ предусматривает поставки узлов и агрегатов для МС-21.

