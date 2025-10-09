Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед выступил за завершение эксперимента по НПД для самозанятых в 2026 году

Совет Федерации рекомендовал правительству России проанализировать результаты эксперимента по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых и рассмотреть возможность досрочного завершения этого эксперимента в 2026 году, на два года раньше намеченного срока.

Совет Федерации рекомендовал правительству России проанализировать результаты эксперимента по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых и рассмотреть возможность досрочного завершения этого эксперимента в 2026 году, на два года раньше намеченного срока.

В документе, опубликованном на сайте Совфеда, также содержится предложение разработать меры, направленные на предотвращение случаев занижения налоговой базы при найме работников.

Инициатива верхней палаты парламента прозвучала на правительственном часе с участием министра экономического развития Максима Решетникова. Министр, в свою очередь, высказал мнение о необходимости рассмотреть не только режим для самозанятых, но и для индивидуальных предпринимателей (ИП). Решетников отметил, что ИП, при лимите доходов в 60 миллионов рублей, могут предлагать аналогичные самозанятым услуги, занижая при этом налоговую базу, передает издание «Ведомости».

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в октябре компаниям и самозанятым гражданам придется уплатить ряд налогов и страховых взносов: НДС, НДФЛ и налог на профессиональный доход.