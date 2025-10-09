Совфед выступил за завершение эксперимента по НПД для самозанятых в 2026 году

Инициатива верхней палаты парламента прозвучала на правительственном часе с участием министра экономического развития Максима Решетникова. Министр, в свою очередь, высказал мнение о необходимости рассмотреть не только режим для самозанятых, но и для индивидуальных предпринимателей (ИП). Решетников отметил, что ИП, при лимите доходов в 60 миллионов рублей, могут предлагать аналогичные самозанятым услуги, занижая при этом налоговую базу, передает издание «Ведомости».