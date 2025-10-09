Совфед выступил за завершение эксперимента по НПД для самозанятых в 2026 году

Совет Федерации рекомендовал правительству России проанализировать результаты эксперимента по введению налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых и рассмотреть возможность досрочного завершения этого эксперимента в 2026 году, на два года раньше намеченного срока.
В документе, опубликованном на сайте Совфеда, также содержится предложение разработать меры, направленные на предотвращение случаев занижения налоговой базы при найме работников.
Инициатива верхней палаты парламента прозвучала на правительственном часе с участием министра экономического развития Максима Решетникова. Министр, в свою очередь, высказал мнение о необходимости рассмотреть не только режим для самозанятых, но и для индивидуальных предпринимателей (ИП). Решетников отметил, что ИП, при лимите доходов в 60 миллионов рублей, могут предлагать аналогичные самозанятым услуги, занижая при этом налоговую базу, передает издание «Ведомости».
Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в октябре компаниям и самозанятым гражданам придется уплатить ряд налогов и страховых взносов: НДС, НДФЛ и налог на профессиональный доход.