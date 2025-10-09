Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанка добилась возвращения переплаты за свет и наказания чиновника

В Хабаровске после вмешательства прокуратуры горожанке вернули переплату за электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Источник: Reuters

Жительница обратилась в ресурсоснабжающую организацию с заявлением о возврате денег, однако ответа так и не получила. Позднее выяснилось, что сведения о её обращении в базе данных компании отсутствовали. Повторное обращение также осталось без результата.

Прокуратура Краснофлотского района провела проверку и внесла представление руководителю предприятия. В отношении ответственного сотрудника возбуждено административное дело по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.

После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены, а заявительнице вернули излишне уплаченные средства.