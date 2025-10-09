Хабаровчанка добилась возвращения переплаты за свет и наказания чиновника

Жительница обратилась в ресурсоснабжающую организацию с заявлением о возврате денег, однако ответа так и не получила. Позднее выяснилось, что сведения о её обращении в базе данных компании отсутствовали. Повторное обращение также осталось без результата.
Прокуратура Краснофлотского района провела проверку и внесла представление руководителю предприятия. В отношении ответственного сотрудника возбуждено административное дело по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.
После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены, а заявительнице вернули излишне уплаченные средства.