«Найдут причину»: Трамп засомневался в получении Нобелевской премии мира

Трамп убежден, что конфликт на Украине в итоге удастся урегулировать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил уверенность в том, что украинский конфликт в итоге удастся урегулировать. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Я думаю, что мы в конечном счете урегулируем ситуацию с Россией. Я думаю, что мы это урегулируем», — сказал глава Белого дома.

О ситуации вокруг Украины речь зашла в контексте рассуждений Трампа о том, станет ли он в этом году лауреатом Нобелевской премии мира. Американский лидер в очередной раз напомнил, что Штатам удалось урегулировать семь конфликтов в мире, и на подходе еще один — в Газе.

«Не думаю, что кто-либо в истории урегулировал так много [конфликтов]. Но, возможно, они найдут причину не давать мне ее [премию]», — заметил Дональд Трамп.

Президент США не раз прямо и намеками давал понять, что он рассчитывает получить Нобелевскую премию мира. Однако в мире отношение к этим планам неоднозначное.

Так, совсем недавно обиженные украинские политики в Раде не смогли принять решение о выдвижении Трампа на Нобелевку — за это проголосовала только треть нардепов.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не положена Нобелевская премия мира до тех пор, пока он не остановит конфликт в секторе Газа между Израилем и Палестиной.

Кроме того, выяснилось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже не планирует поддерживать номинацию американского лидера. Разговор о Нобелевской премии даже рассорил политиков на их встрече в Белом доме.

А недавно выяснилось, американский лидер в списке букмекеров и вовсе только второй претендент на награду. Трампа неожиданно опередила организация «Суданские комнаты экстренного реагирования» (Sudan’s Emergency Response Rooms).

Сейчас весь мир обсуждает возможную передачу Вашингтоном Украине крылатых ракет Tomahawk. О почти принятом решении на этот счет уже высказывался Трамп. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США идет к Нобелевской премии путем Джо Байдена.

Передача такого оружия существенно повышает напряженность в регионе и может иметь далеко идущие последствия для безопасности Европы, предупредил российский политик.

