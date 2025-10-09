«Найдут причину»: Трамп засомневался в получении Нобелевской премии мира

О ситуации вокруг Украины речь зашла в контексте рассуждений Трампа о том, станет ли он в этом году лауреатом Нобелевской премии мира. Американский лидер в очередной раз напомнил, что Штатам удалось урегулировать семь конфликтов в мире, и на подходе еще один — в Газе.