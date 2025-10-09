Мишустин: Российский агропром вырос более чем на 50 процентов за 10 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за последние десять лет российский агропромышленный комплекс продемонстрировал рост более чем на 50 процентов.
Выступая на выставке «Золотая осень», председатель правительства отметил, что отрасль стала более высокотехнологичной и конкурентоспособной.
Мишустин подчеркнул, что возрождение российского сельского хозяйства за этот период является одной из ключевых основ укрепления суверенитета страны, передает ТАСС.
Ранее политолог Дмитрий Орлов сообщил, что оборот компаний пищевой промышленности Москвы вырос, несмотря на санкции. Он отметил, что по результатам прошлого года в Москве объем производства рыбной продукции увеличился более чем в 1,5 раза, мясной продукции — на 8,1 процента, молочных изделий — на 6,2 процента, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 4,2 процента.
Кроме того, российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запустил новый онлайн-сервис «Экспортные ниши» на платформе «Мой экспорт». Инструмент помогает компаниям точнее планировать экспортную стратегию и выходить на зарубежные рынки.