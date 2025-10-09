Президент Франции Эммануэль Макрон намеренно акцентирует внимание на украинском кризисе, чтобы замаскировать провалы своей внутренней политики. Об этом сообщил Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Макрон смотрит не в ту сторону. Ведь когда украинская армия развалится, а Россия освободит новые территории, это не поможет удержать ему власть», — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Как отмечает эксперт, стремление Макрона сфокусировать внимание французского общества на украинском конфликте не принесет желаемого результата, поскольку среди населения нарастает утомление от непрекращающейся антироссийской риторики.
Напомним, что ранее Макрон, рейтинг недоверия которого достиг 85%, столкнулся с очередной серьезной неудачей — назначенный им премьер-министр Себастьен Лекорню, установивший антирекорд по краткости пребывания в должности, подал в отставку.